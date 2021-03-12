تذاكر "بنصف السعر"!

أعلنت أستراليا عن توفير تذاكر "لرحلات العودة" بنصف السعر إلى عدة وجهات داخل البلاد ضمن "حزمة إنقاذ" لدعم شركات الطيران والسياحة، إلا أنها غير كافية لإنقاذ هذا القطاع من تداعيات جائحة كورونا، وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.وكشفت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الخميس عن حزمة إنقاذ لقطاع السياحة والطيران بقيمة 1.2 مليار دولار، وهي تجمع بين "رحلات مخفضة التكلفة وقروض الأعمال"، وتهدف للتخفيف من حدة الأزمة ودعم أجور العمال في هذا القطاع.وسيتم تقديم نحو 800 ألف "تذكرة سفر مدعومة" من الحكومة للمسافرين، وذلك في أوقات محددة، ومنها عيد الفصح والعطلات المدرسية. وسيشمل خصم الـ 50% "رحلات العودة إلى 13 موقعا، وذلك في الفترة بين 1 نيسان و31 تموز".وقالت مارغي أوزموند الرئيسة التنفيذية لمنتدى السياحة والنقل إن "الحزمة لن تكون كافية، وبدون الدعم المستمر لشركات قطاع الطيران، ستبقى مئات الآلاف من الوظائف معرضة للخطر". وأوضحت أن هذه الشركات تشمل الفنادق والمطاعم والمقاهي، وشركات السياحة والنقل ومنظمي الفعاليات.وكررت أوزموند دعواتها إلى "إعانة مخصصة وموجهة للأجور" في هذا القطاع، وقالت إنها تخطط للضغط على الحكومة لإدخال "تحسينات" على الحزمة في الفترة المقبلة.وقال الرئيس التنفيذي لقسم السياحة في غرفة التجارة والصناعة الأسترالية جون هارت إن الحزمة "ضيقة وتحرم العديد من المشغلين الذين يعملون بجد في قطاع السياحة، والذين يتم تجاهل محنتهم".وانتقد عدة مسؤولين في قطاع السياحة والسفر الحزمة، وقالوا إنها لن تحمي الوظائف وسيكون لها "تأثير إيجابي ضئيل على السياحة"، وأكدوا أن الآلاف خسروا وظائفهم منذ بداية الوباء.