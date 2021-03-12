خدمة تسديد رسوم الاشتراكات السنوية لنقابة المهندسين عبر مراكز بوب فينانس!

حرصا على سلامة المواطنين خلال جائحة كورونا، تقدّم شركة بوب فينانس، وكيل وسترن يونيون في لبنان، خدمة تسديد الاشتراكات السنوية لنقابة المهندسين في بيروت أو جبل لبنان عبر مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية من دون الحاجة لأي حساب مصرفي. مما يوفر عليهم الوقت والذهاب الى النقابة أو التعرض لفيروس كورونا جراء الاكتظاظ.والجدير بالذكر أن عملية تحويل الأموال عبر بوب فينانس تتم بشكل آمن ومضمون كما أن بامكان المواطنين ومن خلالها دفع رسوم العديد من النقابات بينها: نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، نقابة المعالجين الفيزيائيين، نقابة القابلات القانونيات وغيرها.للمزيد من التفاصيل حول خدمة تسديد الاشتراكات السنوية لنقابة المهندسين يرجى زيارة أقرب مركز لبوب فينانس أو الاتصال على الرقم 01906666.