إقتصاد

33 مليار دولار في لحظات... هذا ما حصل مع احدى الشركات اليابانية

Lebanon 24
12-03-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-802300-637511480127402310.jpg
Doc-P-802300-637511480127402310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

جنت مجموعة "سوفت بنك" اليابانية، مليارات الدولارات من أرباح غير محققة من أولى جلسات تداول سهم شركة التجارة الإلكترونية الأكبر في كوريا الجنوبية "كوبانج".

وارتفعت قيمة سهم "كوبانج" بنسبة 81 بالمئة فوق سعر طرحها، بمجرد بدء التداول عليه في أول جلسة له في بورصة نيويورك، وبعد أن جمعت الشركة 4.6 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي تشهده سوق الأسهم الأمريكية هذا العام.

دفعت "سوفت بنك" نحو 3 مليارات دولار مقابل حصة تبلغ 37% في الشركة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة على عملية جمع التمويل التي جرت في وقت سابق، مما يعني تحقيقها 33 مليار دولار ربحا إذا لم ينزل سعر السهم، بحسب الوكالة.
نجاح "كوبانج" المبهر بسوق الأسهم سيكون تطورا محل ترحيب للمجموعة اليابانية، التي تعاني في ظل انهيار قيمة استثمارات بمليارات الدولارات في شركة "جرينسيل كابيتال" البريطانية الناشئة والمتخصصة في تمويل سلاسل الإمداد.

أعلنت المجموعة اليابانية الشهر الماضي ارتفاع صافي ربح الربع الثالث لأكثر من 20 مثلا بفضل تعاف في صندوق رؤية، الشهير باستثماراته المبكرة في "أوبر" وقصص نجاح أخرى بقطاع التكنولوجيا.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
18:00 | 2021-03-12
16:13 | 2021-03-12
14:50 | 2021-03-12
14:37 | 2021-03-12
14:35 | 2021-03-12
14:00 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website