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إقتصاد
المشروع الأخضر يعلن بدء تسلم طلبات الإستفادة من مساعدات للإستثمار في بنى تحتية زراعية
Lebanon 24
12-03-2021
|
13:36
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أعلنت وزارة الزراعة- المشروع الأخضر- بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، أنها تشجع "المزارعين الاكثر حاجة في مختلف المناطق اللبنانية للتقدم بطلبات الاستفادة من مساعدات من أجل تنفيذ أنشطة استثمارية في بنى تحتية زراعية".
يندرج برنامج الدعم هذا ضمن إطار مشروع "تعزيز سبل العيش والأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة للنازحين السوريين في لبنان والأردن من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة" الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي(WFP) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية(IFAD).
ولفتت الوزارة الى أن المساعدة المالية المقدمة تشمل: استصلاح الاراضي الزراعية، إنشاء خزان مياه للري باطون أو ترابي بالإضافة إلى إمكان المساعدة في أعمال تكميلية أخرى مثل إنشاء جدران الدعم وري حديث وبناء تصاوين زراعية وأعمدة للكرمة وزراعة نصوب. وتغطي المساعدة المالية جزءا من مجموع الكلفة الاستثمارية".
وطلبت من الراغبين والراغبات بالاستفادة من هذا الدعم ملء "استمارة تقييم سبل العيش" التي سيتم على أساسها اختيار 500 مستفيد ومستفيدة من مقدمي الطلبات الذين هم الأكثر حاجة والذين استوفوا الشروط المحددة بحسب الآلية المعتمدة في المشروع الأخضر ومعايير أخرى كدخل الاسرة ومساحة الأرض والعمر والجنس وغيرها".
واشارت الى أنه للمزيد من المعلومات عن شروط تقديم الطلبات يمكن مراجعة مكاتب المشروع الأخضر في المناطق أو زيارة موقع المشروع الأخضر أو الاتصال بمنظمة الفاو على الرقم المخصص التالي: 79300502. ويستمر قبول الطلبات حتى 30 نيسان 2021.
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