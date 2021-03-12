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إقتصاد
مصلحة الاقتصاد تجول في محطات الوقود شمالا لمنع الاحتكار وسطرت محاضر ضبط
Lebanon 24
12-03-2021
|
14:50
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نفذت دوريات من مصلحة الاقتصاد في الشمال بمؤازرة عناصر من جهاز امن الدولة عمليات كشف على محطات الوقود في طرابلس، الميناء، الكورة وزغرتا لقمع الاحتكار ومراقبة الاسعار، حيث سطرت محاضر ضبط احتكار وغلاء اسعار بحق المخالفين.
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