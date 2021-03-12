16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الاسمر: القدرة الشرائية تضاءلت والرواتب تبخرت والتضخم بلغ 85%
Lebanon 24
12-03-2021
|
14:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على رأس وفد ضم: نائب الرئيس حسن فقيه، الأمين العام سعد الدين حميدي صقر، أمين شؤون العلاقات الخارجية بطرس سعادة، أمين الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أكرم عربي، أمين شؤون المرأة والطفل شربل صالح، في حضور مستشار الرئيس حسين قعفراني.
بعد الاجتماع قال الأسمر:"اللقاء مع دولة الرئيس تمحور حول ضرورة تشكيل حكومة فورية انقاذية وإصلاحية، حكومة طوارىء تواكب الحالة الاقتصادية الصعبة التي وصلنا إليها. نطالب بحكومة ترسي حدا أدنى من الاستقرار السياسي يمهد لمعالجة المشكلات الاقتصادية".
ولفت الى ان "الواقع اليوم، وبخاصة على الطبقة العمالية وعلى مجمل الفئات اللبنانية مرير، فالقدرة الشرائية تضاءلت والرواتب تبخرت والتضخم بلغ 85 بالمائة"، داعيا الى "ضرورة بعض العطاءات والتقديمات الاجتماعية، من حجم تعويضات النقل والتعويضات العائلية وكذلك المنح المدرسية"، ورأى ان "كلها أمور يجب أن تتحقق لتساهم بمساعدة المواطن، وكل شيىء خارج إطار تأليف الحكومة هو بحث في العدم"، مؤكدا ان "الاتحاد العمالي سيواكب التطورات وسيلجأ إلى الشارع للضغط من أجل تأليف حكومة".
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج هي الأكثر أنانية!
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر أنانية!
09:00 | 2021-03-12
12/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير التربية يحسم القرار بشأن الامتحانات الرسمية هذا العام.. هذا ما قاله
Lebanon 24
وزير التربية يحسم القرار بشأن الامتحانات الرسمية هذا العام.. هذا ما قاله
22:16 | 2021-03-11
11/03/2021 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال كبير داخل سوبرماركت في صيدا.. والسبب "السكر المدعوم" (فيديو)
Lebanon 24
اشكال كبير داخل سوبرماركت في صيدا.. والسبب "السكر المدعوم" (فيديو)
19:29 | 2021-03-11
11/03/2021 07:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع مساء... كم بلغ؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع مساء... كم بلغ؟
21:30 | 2021-03-11
11/03/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احتياطي لبنان من الذهب ضخم.. متفوّق على دول عديدة ومرتبته متقدمة
Lebanon 24
احتياطي لبنان من الذهب ضخم.. متفوّق على دول عديدة ومرتبته متقدمة
21:00 | 2021-03-11
11/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
18:00 | 2021-03-12
إجراءات عقابية أوروبية ضد الحكومة البريطانية
16:13 | 2021-03-12
الدولار يتخطّى الـ11 ألف ليرة للمرة الاولى!
15:00 | 2021-03-12
33 مليار دولار في لحظات... هذا ما حصل مع احدى الشركات اليابانية
14:50 | 2021-03-12
مصلحة الاقتصاد تجول في محطات الوقود شمالا لمنع الاحتكار وسطرت محاضر ضبط
14:35 | 2021-03-12
مستخدمو مياه بيروت يؤكدون دعمهم تقديم مليون ليرة لعمال القطاعين العام والخاص
14:00 | 2021-03-12
أسعار الذهب تراجعت.. كم بلغت؟
فيديو
غريزة الأمومة.. دجاجة تجلس على قطط صغيرة عمياء لحمايتها! (فيديو)
Lebanon 24
غريزة الأمومة.. دجاجة تجلس على قطط صغيرة عمياء لحمايتها! (فيديو)
18:00 | 2021-03-12
12/03/2021 18:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
اصابة خطيرة وجروج بالغة في الظهر.. هذا ما حصل مع محمد رمضان (فيديو)
Lebanon 24
اصابة خطيرة وجروج بالغة في الظهر.. هذا ما حصل مع محمد رمضان (فيديو)
17:40 | 2021-03-12
12/03/2021 18:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنانة المصرية الشهيرة تتحدث عن قضاء عقوبة السجن 10 سنوات لأول مرة! (فيديو)
Lebanon 24
الفنانة المصرية الشهيرة تتحدث عن قضاء عقوبة السجن 10 سنوات لأول مرة! (فيديو)
15:45 | 2021-03-12
12/03/2021 18:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact