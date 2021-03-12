إقتصاد

الاسمر: القدرة الشرائية تضاءلت والرواتب تبخرت والتضخم بلغ 85%

Lebanon 24
12-03-2021 | 14:37
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على رأس وفد ضم: نائب الرئيس حسن فقيه، الأمين العام سعد الدين حميدي صقر، أمين شؤون العلاقات الخارجية بطرس سعادة، أمين الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أكرم عربي، أمين شؤون المرأة والطفل شربل صالح، في حضور مستشار الرئيس حسين قعفراني.


بعد الاجتماع قال الأسمر:"اللقاء مع دولة الرئيس تمحور حول ضرورة تشكيل حكومة فورية انقاذية وإصلاحية، حكومة طوارىء تواكب الحالة الاقتصادية الصعبة التي وصلنا إليها. نطالب بحكومة ترسي حدا أدنى من الاستقرار السياسي يمهد لمعالجة المشكلات الاقتصادية".


ولفت الى ان "الواقع اليوم، وبخاصة على الطبقة العمالية وعلى مجمل الفئات اللبنانية مرير، فالقدرة الشرائية تضاءلت والرواتب تبخرت والتضخم بلغ 85 بالمائة"، داعيا الى "ضرورة بعض العطاءات والتقديمات الاجتماعية، من حجم تعويضات النقل والتعويضات العائلية وكذلك المنح المدرسية"، ورأى ان "كلها أمور يجب أن تتحقق لتساهم بمساعدة المواطن، وكل شيىء خارج إطار تأليف الحكومة هو بحث في العدم"، مؤكدا ان "الاتحاد العمالي سيواكب التطورات وسيلجأ إلى الشارع للضغط من أجل تأليف حكومة".
 
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