إقتصاد

الدولار يرتفع أكثر في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

Lebanon 24
12-03-2021 | 21:42
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سجّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً في السوق الموازية، إذ بلغ 11000 ليرة لبنانية للمبيع و 11100 ليرة لبنانية للشراء. 
 
 
وكان الدولار تخطى الـ11 ألف ليرة عصر اليوم، وذلك بعدما حافظ على مدى أيام على سعر تراوح بين 10400 و10500 ليرة لبنانية. 
 
 
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