الدولار يرتفع أكثر في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً في السوق الموازية، إذ بلغ 11000 ليرة لبنانية للمبيع و 11100 ليرة لبنانية للشراء.

وكان الدولار تخطى الـ11 ألف ليرة عصر اليوم، وذلك بعدما حافظ على مدى أيام على سعر تراوح بين 10400 و10500 ليرة لبنانية.