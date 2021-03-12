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إقتصاد
الدولار يرتفع أكثر في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
12-03-2021
|
21:42
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سجّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً في السوق الموازية، إذ بلغ 11000 ليرة لبنانية للمبيع و 11100 ليرة لبنانية للشراء.
وكان الدولار تخطى الـ11 ألف ليرة عصر اليوم، وذلك بعدما حافظ على مدى أيام على سعر تراوح بين 10400 و10500 ليرة لبنانية.
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