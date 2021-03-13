5 مصارف رفضت فتح حساب لشركته.. هذه قصة حسين

كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن": "وكأنه لا يكفي ترك "حبل" إقفال المؤسسات مرخياً على "جرّار" الأزمة النقدية، حتى تأتي الإجراءات المصرفية لتعرقل إمكانية فتح أي شركة جديدة. فتماشياً مع سياستها "إبعُد" عن قبول أي زبون جديد و"غنيله"، تمتنع الكثير من المصارف عن فتح الحسابات الإلزامية للشركات والمؤسسات التي تنوي المباشرة بالعمل والانتاج.لا فتح لحسابات جديدةهذا الواقع ينسحب على ما جرى مع رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة FXGROW العالمية حسن مازح. حيث رفضت 5 مصارف فتح حساب لشركة يعمل على تأسيسها، كانت قد حازت على ترخيص كأول شركة في لبنان تعمل بـ"التكنولوجيا المالية"، أو كما يعرف بـ"Fintech". عدا عن أن هذه الشركات تعتبر أهم مستحدثات هذا العصر، فهي تندرج من ضمن الشركة الناشئة "startup company"، سريعة النمو. ميزتها إنها لا تحتاج إلى مواد أولية مستوردة، وتساهم بالتوظيف وإدخال العملة الصعبة إلى البلد. وبحسب مازح الممتعض من طريقة التعاطي، فان "لا حل أمامه إلا بتأسيس هذه الشركة خارج لبنان. خصوصاً أن القوانين التجارية المحلية تمنع إنشاء شركة من دون فتح حساب مصرفي ووضع فيه ما قيمته 5 ملايين ليرة لبنانية". لقراءة المقال كاملاً