17
o
بيروت
21
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
خبر هام للعمال في السعودية.. هذا ما سيحدث غداً
Lebanon 24
13-03-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يدخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، غدا الأحد، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب في السعودية.
وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، حيث تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
كما تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، "وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته".
ووفق موقع "سبق" السعودي، فإن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتعزز مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، كما تساهم في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".
من الجدير ذكره، أنه وفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. ووفقا لتقرير "الأعمال قصيرة المدى"، فقد بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 6.48 مليون عامل.
المصدر: سبق
تابع
الأكثر قراءة
"مفترسة ودموية".. حيوانات مُرعبة تظهر في بلدة لبنانية
Lebanon 24
"مفترسة ودموية".. حيوانات مُرعبة تظهر في بلدة لبنانية
21:25 | 2021-03-12
12/03/2021 09:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع أكثر في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع أكثر في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:42 | 2021-03-12
12/03/2021 09:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهزّ مخيم عين الحلوة.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
انفجار يهزّ مخيم عين الحلوة.. ماذا حصل؟
23:53 | 2021-03-12
12/03/2021 11:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتخطّى الـ11 ألف ليرة للمرة الاولى!
Lebanon 24
الدولار يتخطّى الـ11 ألف ليرة للمرة الاولى!
16:13 | 2021-03-12
12/03/2021 04:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نفط في احد آبار بعلبك (صور)
Lebanon 24
نفط في احد آبار بعلبك (صور)
14:20 | 2021-03-12
12/03/2021 02:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:22 | 2021-03-13
السوق الموازية تغلي.. ارتفاع سريع بتسعيرة الدولار فكم بلغ؟
10:00 | 2021-03-13
هل يوقع البنك الدولي رسميا على التعديلات حول القرض للأُسَر الأكثر فقراً ؟
09:30 | 2021-03-13
1.4 مليار دولار.. إيطاليا تعفي بلداً عربياً من ديونه
08:30 | 2021-03-13
الدولار بلا سقف.. وهذا هو الحل
07:25 | 2021-03-13
اين ودائع اللبنانيين؟
06:38 | 2021-03-13
هل سيُرفع سعر صرف الدولار المصرفي لاكثر من 3900 ليرة؟
فيديو
عاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية في السعودية.. شاهدوا جنون الطقس (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية في السعودية.. شاهدوا جنون الطقس (فيديو)
11:30 | 2021-03-13
13/03/2021 12:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداء وحشي من مسعف ألماني على لاجئ سوري.. وكاميرا مراقبة توثق (فيديو)
Lebanon 24
اعتداء وحشي من مسعف ألماني على لاجئ سوري.. وكاميرا مراقبة توثق (فيديو)
10:30 | 2021-03-13
13/03/2021 12:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين الأفضل في العالم.. "آسوس" تطلق هاتفها الثوري الجديد! (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل في العالم.. "آسوس" تطلق هاتفها الثوري الجديد! (فيديو)
20:00 | 2021-03-12
13/03/2021 12:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact