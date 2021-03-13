إقتصاد

السوق الموازية تغلي.. ارتفاع سريع بتسعيرة الدولار فكم بلغ؟

Lebanon 24
13-03-2021 | 11:22
A-
A+
Doc-P-802588-637512315452374758.jpg
Doc-P-802588-637512315452374758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سُجل ارتفاع سريع بسعر صرف الدولار في السوق الموازية ليتراوح بين 11600 و11700 ليرة لكل دولار، وفق ما أفاد موقع "ياصور". 
المصدر: ياصور
مواضيع ذات صلة
سعر صرف الدولار في السوق الموازية يصل إلى 12 ألف ليرة لبنانية
lebanon 24
13/03/2021 12:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وصول الدولار إلى 10 آلاف في لبنان.. الليرة السورية تواصل انهيارها وهذا ما سجلته
lebanon 24
13/03/2021 12:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانيون في قلب "جهنم".. الدولار سيصل لـ100 ألف ليرة!
lebanon 24
13/03/2021 12:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
توافد أعداد إضافية الى ساحة الشهداء للمشاركة في الاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية
lebanon 24
13/03/2021 12:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24

دولار

ليرة

لبنان

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2021-03-13
10:00 | 2021-03-13
09:30 | 2021-03-13
08:30 | 2021-03-13
07:25 | 2021-03-13
06:38 | 2021-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website