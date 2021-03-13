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إقتصاد
السوق الموازية تغلي.. ارتفاع سريع بتسعيرة الدولار فكم بلغ؟
Lebanon 24
13-03-2021
|
11:22
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سُجل ارتفاع سريع بسعر صرف الدولار في السوق الموازية ليتراوح بين 11600 و11700 ليرة لكل دولار، وفق ما أفاد موقع "ياصور".
المصدر: ياصور
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