إقتصاد

تحرك لتجار بعلبك بسبب ارتفاع الدولار

Lebanon 24
13-03-2021 | 14:04
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قطع تجار مدينة بعلبك الوسط التجاري للمدينة محلة تقاطع الأحزاب وقاموا بإقفال المحال التجارية، احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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بعلبك

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