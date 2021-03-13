إقتصاد

العثور على كميات كبيرة من اكياس السكر والارز المدعومة محروقة على طريق الصرفند

Lebanon 24
13-03-2021 | 15:30
A-
A+
Doc-P-802659-637512453322418101.jpg
Doc-P-802659-637512453322418101.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فتح النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تحقيقا على اثر بلاغ من مواطنين عن إحراق كميات كبيرة من أكياس فارغة للأرز والسكر ماركة Deroni وهي من الاصناف المدعومة من قبل وزارة الاقتصاد وذلك خلف طريق عام الصرفند جنوب لبنان حيث أُفيد ان تجار مجهولين قاموا بإفراغها من محتوياتها واشعال النيران فيها ليتسنى لهم بيع محتوياتها من الارز والسكر بسعر أعلى في السوق وتحقيق ارباح عالية.
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2021-03-13
14:04 | 2021-03-13
11:22 | 2021-03-13
11:00 | 2021-03-13
10:00 | 2021-03-13
09:30 | 2021-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website