العثور على كميات كبيرة من اكياس السكر والارز المدعومة محروقة على طريق الصرفند

فتح النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تحقيقا على اثر بلاغ من مواطنين عن إحراق كميات كبيرة من أكياس فارغة للأرز والسكر ماركة Deroni وهي من الاصناف المدعومة من قبل وزارة الاقتصاد وذلك خلف طريق عام الصرفند جنوب لبنان حيث أُفيد ان تجار مجهولين قاموا بإفراغها من محتوياتها واشعال النيران فيها ليتسنى لهم بيع محتوياتها من الارز والسكر بسعر أعلى في السوق وتحقيق ارباح عالية.