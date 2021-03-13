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إقتصاد
للمرّة الأولى.. بيتكوين تتخطّى عتبة الـ60 ألف دولار
Lebanon 24
13-03-2021
|
19:00
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سجّل سعر عملة "بيتكوين" الرقمية مستوى قياسيا جديدا له، وتخطى للمرّة الأولى عتبة الـ60 ألف دولار.
بحسب بيانات بورصة Binance للعملات الرقمية، ارتفع سعر "بيتكوين" إلى 60.2 ألف دولار، ثم تراجع مجددا إلى قرابة 59-60 ألف دولار.
وأكد موقع CoinMarketCap المختص بتحليل بيانات أكثر من 20 بورصة، أن سعر "بيتكوين" تجاوز حاجز الـ60 ألفا، وكان أعلى مستوى له 60.012 ألف دولار.
وشهدت "بيتكوين" منذ أواخر كانون الثاني (عندما كان سعرها على مستوى الـ32 ألف دولار) ارتفاعا غير مسبوق على مدى 4 أسابيع متتالية، ما أدى إلى ارتفاع سعرها بقرابة الضعفين خلال شباط.
وفي الأسبوع الأخير من شباط، بعد أن بلغ سعر العملة الرقمية عتبة الـ58352 دولار غير المسبوقة، تراجع سعر "بيتكوين" بشكل ملموس، ثم عاود الارتفاع.
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