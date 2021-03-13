الدولار في السوق الموازية يواصل ارتفاعه بشكلٍ "هستيري"

يواصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه بشكلٍ هستيري حيث تراوح بعد الظهر بين 12300 ليرة و 12400 ليرة للدولار الواحد.

يذكر أن عدداً من المحلات التجارية أقفلت أبوابها في ظل هذا الوضع تزامناً مع استمرار الاحتجاجات الشعبية وإقفال الطرقات.