إقتصاد

الدولار في السوق الموازية يواصل ارتفاعه بشكلٍ "هستيري"

Lebanon 24
13-03-2021 | 16:00
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يواصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه بشكلٍ هستيري حيث تراوح بعد الظهر بين 12300 ليرة و 12400 ليرة للدولار الواحد.
 
 
يذكر أن عدداً من المحلات التجارية أقفلت أبوابها في ظل هذا الوضع تزامناً مع استمرار الاحتجاجات الشعبية وإقفال الطرقات.
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