إقتصاد

بعد ان لامس الـ12000 ليرة... الدولار ينخفض في السوق الموازية مساء

Lebanon 24
13-03-2021 | 18:19
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يستمر انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية حيث يسجل الان 11500 ليرة للبيع و11600 ليرة للشراء.
 
وكان الدولار قد تخطى في خلال النهار عتبة الـ12 الف ليرة لبنانية.
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