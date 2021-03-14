نجا من اختطاف ونادرا ما يتحدث علنا… هندي يتفوق على أغنى أغنياء العالم بثروته

أضاف رجل الأعمال الهندي، غوتام أداني، إلى ثروته مليارات أكثر من أي شخص آخر في العالم هذا العام.

وقفز صافي ثروة غوتام، وهو رائد أعمال من الجيل الأول نادرًا ما يتحدث علنًا، بمقدار 16.2 مليار دولار في عام 2021 ليصل إلى 50 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

وقالت صحيفة بلومبيرغ إن ما حققه غوتام جعله أكبر رابح للثروة في هذا العام، متفوقًا بذلك حتى على إيلون ماسك، الذي تنازع مع جيف بيزوس في عام 2021 للحصول على لقب أغنى أغنياء العالم.

ويقول سونيل تشانديراماني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nyka للخدمات الاستشارية: "تعمل شركة الملياردير الهندي باستمرار على توسيع أعمالها في المجالات التي تتكيف مع دورات السوق، والآن مع الدخول في أعمال مراكز البيانات، تبدي المجموعة أيضًا رغبتها في الدخول ‘إلى عالم التكنولوجيا".

وارتفعت جميع أسهم مجموعة أداني، الملياردير الذي نجا من عملية اختطاف وعملية إرهابية، باستثناء سهم واحد، بنسبة 50٪ على الأقل هذا العام.