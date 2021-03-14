18
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
17
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
المواد المدعومة عنوان المرحلة.. البضائع تختفي عن الرفوف!
Lebanon 24
14-03-2021
|
06:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت جويل رياشي في "الأنباء" الكويتية: يعيش اللبنانيون أياماً لا عهد لهم بها لجهة الإقبال على تخزين المواد الغذائية والدخول في تفاصيل لم تكن تثير اهتمامهم يوماً.
عراك على انتزاع علبة حليب أو كيس سكر أو أرز أو عبوة زيت نباتي. العنوان واحد: الظفر، إذا أمكن، بمواد مدعومة، أي تغطي الدولة قسما من سعرها، على رغم كونه في غير متناول القدرة الشرائية للفقراء!
في عز أيام الحرب الأهلية، وقف اللبنانيون في طوابير لتأمين قوتهم والوقود، مستغلين فترات الهدنة التي أتاحت لهم الخروج من الملاجئ، لتوفير الضروريات. أما اليوم، فالأمر مختلف، ذلك ان أصوات المدافع والرصاص اختفت منذ 1990، لتعلو بدلا منها أصوات تراجع القدرة الشرائية للأفراد، مصحوبة بصرخات جوع من شرائح لا بأس بها من مجتمع عرف ترفا حتى الأمس القريب.
المواد المدعومة عنوان المرحلة، لكنها غير متوافرة في رفوف مخازن التموين من سوبر ماركت ومحال صغيرة وغيرها، إذ يقتصر الظفر بها على محظيين أو زبائن معروفين من قبل أصحاب مراكز البيع، وصولا الى مفاضلة بين أبناء البلد والوافدين من عمال أجانب ولاجئين سوريين.
يدخل أنطوان صاحب ميني ماركت كبيرة في بلاد جبيل في صلب الموضوع فيقول لـ"الأنباء": "أرى في متجري وجوه أشخاص لم ألمحهم سابقا، يحضرون بحثا عن بضائع مدعومة من صنفين للزيوت النباتية وأصناف معينة من الحليب والحبوب والأرز والبن. يحاولون الحصول على ما أمكنهم من كميات، وللغاية يصحبون معهم أطفالا للقيام بالمهمة. تختفي البضائع بسرعة عن الرفوف لأواجه بعدها مشكلة مع زبائني الذين يشكون من عدم حصولهم على شيء من هذه المواد".
لقراءة الموضوع كاملاً
اضغط هنا
.
المصدر:
جويل رياشي - الأنباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة
الدولار في السوق الموازية يواصل ارتفاعه بشكلٍ "هستيري"
Lebanon 24
الدولار في السوق الموازية يواصل ارتفاعه بشكلٍ "هستيري"
16:00 | 2021-03-13
13/03/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق الموازية تغلي.. ارتفاع سريع بتسعيرة الدولار فكم بلغ؟
Lebanon 24
السوق الموازية تغلي.. ارتفاع سريع بتسعيرة الدولار فكم بلغ؟
11:22 | 2021-03-13
13/03/2021 11:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسد يصدر عفوا عاما.. وهؤلاء المستفيدون
Lebanon 24
الأسد يصدر عفوا عاما.. وهؤلاء المستفيدون
11:45 | 2021-03-13
13/03/2021 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان توضيحي من بنك عوده.. هذا مضمونه
Lebanon 24
بيان توضيحي من بنك عوده.. هذا مضمونه
14:07 | 2021-03-13
13/03/2021 02:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاشتباه به في بشارة الخوري..قوى الأمن توقفه وتكشف ما يقوم به!
Lebanon 24
بعد الاشتباه به في بشارة الخوري..قوى الأمن توقفه وتكشف ما يقوم به!
14:22 | 2021-03-13
13/03/2021 02:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:10 | 2021-03-14
بعدما وصل أمس إلى 12 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
09:00 | 2021-03-14
المطارات الأميركية تسجّل أعلى نسبة مسافرين منذ عام!
07:30 | 2021-03-14
جهة تتلاعب بأسعار الدولار.. هذا ما كشفه وزير سابق
07:00 | 2021-03-14
خبير اقتصادي: سياسة الدعم ستوصلنا إلى الخراب
06:30 | 2021-03-14
أخطر تدهور لقيمة الليرة.. هذا ما حصل بالأسواق أمس بعد تجاوز الدولار الـ 12 ألف
06:00 | 2021-03-14
نجا من اختطاف ونادرا ما يتحدث علنا… هندي يتفوق على أغنى أغنياء العالم بثروته
فيديو
رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)
Lebanon 24
رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)
09:30 | 2021-03-14
14/03/2021 11:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على الطفلين المفقودين في البداوي.. كانا في صندوق السيارة (فيديو)
Lebanon 24
العثور على الطفلين المفقودين في البداوي.. كانا في صندوق السيارة (فيديو)
13:15 | 2021-03-13
14/03/2021 11:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية في السعودية.. شاهدوا جنون الطقس (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية في السعودية.. شاهدوا جنون الطقس (فيديو)
11:30 | 2021-03-13
14/03/2021 11:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact