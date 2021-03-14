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إقتصاد
المطارات الأميركية تسجّل أعلى نسبة مسافرين منذ عام!
Lebanon 24
14-03-2021
|
09:00
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رصدت المطارات الأميركية، يوم الجمعة، أعلى حركة للمسافرين منذ عام، وفقاً لبيانات صادرة عن إدارة أمن النقل "تي إس إيه"، بعد أن كانت جائحة "كوفيد-19" قد تسببت في توقف حركة النقل الجوي في البلاد.
وخلال نهار الجمعة، سُجل وجود أكثر من 1.35 مليون مسافر في المطارات الأميركية، وهو أعلى رقم منذ 15 آذار 2020، عندما سافر عدد لا يتجاوز 1.5 مليون شخص، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
ورغم ذلك، فإنّ هذا الرقم لا يُمثل سوى نحو نصف العدد المعتاد للمسافرين في مثل هذه الفترة من العام.
وكانت أعلى نسبة سابقة للمسافرين خلال الأزمة الصحية قد سُجلت في الثالث من كانون الثاني، مع قرابة 1.33 مليون مسافر.
المصدر:
أ ف ب
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