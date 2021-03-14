كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم الأحد ارتفاعاً في السوق الموازية إذا تراوح ما بين 12200-12400 ليرة للدولار الواحد.

وكان تراوح صباحاً ما بين "11700 - 11800" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.