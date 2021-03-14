17
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
14-03-2021
|
17:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم الأحد ارتفاعاً في السوق الموازية إذا تراوح ما بين 12200-12400
ليرة للدولار الواحد.
وكان تراوح صباحاً ما بين "11700 - 11800" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
سلامة: سعر صرف الليرة يُحدد بإتفاق بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وسنرى سياسة الحكومة القادمة لأن المصرف المركزي لا يمكنه تقرير سعر الصرف بنفسه
Lebanon 24
سلامة: سعر صرف الليرة يُحدد بإتفاق بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وسنرى سياسة الحكومة القادمة لأن المصرف المركزي لا يمكنه تقرير سعر الصرف بنفسه
15/03/2021 00:28:57
15/03/2021 00:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما قررت الإقامة في لبنان ..هذا ما كشفته غادة عبد الرازق
Lebanon 24
بعدما قررت الإقامة في لبنان ..هذا ما كشفته غادة عبد الرازق
15/03/2021 00:28:57
15/03/2021 00:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: في لبنان دائماً المنظومة تسرق الانجاز لأنها أقوى في المال والإعلام
Lebanon 24
باسيل: في لبنان دائماً المنظومة تسرق الانجاز لأنها أقوى في المال والإعلام
15/03/2021 00:28:57
15/03/2021 00:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذه حقيقة إضراب قطاع النقل البري غداً
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذه حقيقة إضراب قطاع النقل البري غداً
15/03/2021 00:28:57
15/03/2021 00:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سعر الصرف
تابع
الأكثر قراءة
ممثلة لبنانية تهاجم زميلة لها وتنعتها بـ"بقرة الدراما".. وتعلن انسحابها من هذا المسلسل
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تهاجم زميلة لها وتنعتها بـ"بقرة الدراما".. وتعلن انسحابها من هذا المسلسل
09:00 | 2021-03-14
14/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن زيارة موفد لعون إلى البخاري.. هذا ما فعلته الـ OTV
Lebanon 24
بعد الحديث عن زيارة موفد لعون إلى البخاري.. هذا ما فعلته الـ OTV
08:00 | 2021-03-14
14/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عهد عون انتهى والعماد يخوضها على طريقته
Lebanon 24
عهد عون انتهى والعماد يخوضها على طريقته
12:00 | 2021-03-14
14/03/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 12 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 12 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
10:10 | 2021-03-14
14/03/2021 10:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار قوي قرب منزل جميل السيد.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
انفجار قوي قرب منزل جميل السيد.. إليكم التفاصيل
20:32 | 2021-03-14
14/03/2021 08:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
21:55 | 2021-03-14
الدولار يواصل "التحليق" عالياً.. إليكم سعره مساء اليوم
21:00 | 2021-03-14
ما جديد العملة الالكترونية في الكويت؟
19:00 | 2021-03-14
دبي تتوجه لرفع عدد سكانها... اليكم التفاصيل
17:55 | 2021-03-14
"فولكسفاغن" تعتزم تسريح 5 آلاف موظف؟!
15:00 | 2021-03-14
بعد احتواء بكين للازمة الصحية...كيف يبدو اقتصادها؟
12:00 | 2021-03-14
السعودية.. إلغاء نظام الكفالة يبدأ اليوم!
فيديو
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
23:00 | 2021-03-14
15/03/2021 00:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"شكله غريب".. امرأة توثّق ظهور الطائر "الشبح"! (فيديو)
Lebanon 24
"شكله غريب".. امرأة توثّق ظهور الطائر "الشبح"! (فيديو)
21:00 | 2021-03-14
15/03/2021 00:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)
Lebanon 24
رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)
09:30 | 2021-03-14
15/03/2021 00:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact