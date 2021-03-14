إقتصاد

كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

Lebanon 24
14-03-2021 | 17:42
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سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم الأحد ارتفاعاً في السوق الموازية إذا تراوح ما بين 12200-12400 ليرة للدولار الواحد.

وكان تراوح  صباحاً ما بين "11700 - 11800" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

 

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