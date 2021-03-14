إقتصاد

"فولكسفاغن" تعتزم تسريح 5 آلاف موظف؟!

Lebanon 24
14-03-2021 | 17:55
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تعتزم شركة "فولكسفاغن" لصناعة السيارات الاستغناء عن 5 آلاف موظف في ألمانيا وإحالتهم على التقاعد المبكر أو الجزئي لمن لامسوا سن المعاش، في خطوة قد تكلفها 500 مليون يورو.

ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن متحدثة باسم الشركة تأكيدها الاتفاق على الخطة مع مجلس العاملين بما يشمل إتاحة التقاعد الجزئي لمن هم من مواليد 1964 والتقاعد المبكر بالنسبة للموظفين الأكبر سنا.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر في الشركة أن "فولكسفاغن" خصصت 500 مليون يورو من أجل الخطة، لأنها تعتزم تعويض الموظفين الذين سيتركون وظائفهم من خلال منحهم زيادات لمستحقات التقاعد رغم أنها ستوفر مليارات على المدى البعيد".

ولم يصدر عن الشركة أي تعليق رسمي حول الموضوع.
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