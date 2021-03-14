إقتصاد

الدولار يواصل "التحليق" عالياً.. إليكم سعره مساء اليوم

Lebanon 24
14-03-2021 | 21:55
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم 12300 ليرة لبنانية للمبيع و 12400 ليرة لبنانية للشراء.
وكان الدولار سجل عصر اليوم سعراً تراوح بين 12200-12400 ليرة للدولار الواحد.
 
 
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