الدولار يواصل "التحليق" عالياً.. إليكم سعره مساء اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم 12300 ليرة لبنانية للمبيع و 12400 ليرة لبنانية للشراء.

وكان الدولار سجل عصر اليوم سعراً تراوح بين 12200-12400 ليرة للدولار الواحد.