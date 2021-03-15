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إقتصاد
تهافت على المحطات في طرابلس.. خوفا من فقدان البنزين (صورة)
Lebanon 24
15-03-2021
|
07:18
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تشهد محطات بطرابلس ازدحاماً من قبل المواطنين لتعبئة البنزين خوفا من فقدان المادة، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".
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