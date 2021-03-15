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إقتصاد
ارتفاع الطلب الصيني على الطاقة يصعد بأسعار النفط
Lebanon 24
15-03-2021
|
08:58
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ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، حيث يتجه خام برنت نحو مستوى سبعين دولارا للبرميل، إذ تظهر بيانات تسارع التعافي الاقتصادي الصيني في بداية 2021، مما يدعم الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار 47 سنتا، بما يعادل 0.7 في المئة، إلى 69.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0438 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم نيسان 66.10 دولار للبرميل، بزيادة 49 سنتا، أو 0.8 في المئة.
وأظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في كانون الثاني وشباط، متجاوزا التوقعات، في حين ارتفع إنتاج مصافي التكرير 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
وقال سينغ يك تي المحلل لدى شركة الاستشارات الصينية "سيا إنرجي"، إن الصناعات الثقيلة الصينية شهدت نموا قويا، إذ سجل إنتاجها من الإسمنت والصلب والألمنيوم نموا في خانة العشرات بالمقارنة مع مستويات 2019 قبل جائحة كوفيد، مضيفا أن إنتاج وشحن كل تلك المواد يحتاج طاقة، حسبما نقلت "رويترز".
المصدر: "سكاي نيوز
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