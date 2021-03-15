إقتصاد

أزمة محروقات في النبطية.. بنزين بـ 10 آلاف فقط

Lebanon 24
15-03-2021 | 09:52
A-
A+
Doc-P-803171-637513990076512686.jpg
Doc-P-803171-637513990076512686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد مدينة النبطية أزمة محروقات، اذ تزود المحطات السيارات بـ 10 آلاف ليرة فقط، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
مواضيع ذات صلة
المحطات في النبطية بدأت بتزويد المواطنين بالبنزين
lebanon 24
15/03/2021 13:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
طوابير سيارات عند إحدى محطات البنزين في عكّار (صور)
lebanon 24
15/03/2021 13:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تهافت على المحطات في طرابلس.. خوفا من فقدان البنزين (صورة)
lebanon 24
15/03/2021 13:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة احتجاجية على الاوضاع المعيشية في النبطية
lebanon 24
15/03/2021 13:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24

النبطية

بنزين

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:00 | 2021-03-15
12:00 | 2021-03-15
11:14 | 2021-03-15
11:00 | 2021-03-15
10:00 | 2021-03-15
08:58 | 2021-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website