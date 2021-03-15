إقتصاد

من جديد أسعار النفط ارتفعت.. مزيج "برنت" يتجه صوب مستوى قياسي

Lebanon 24
15-03-2021 | 13:00
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، ويتجه "برنت" نحو مستوى سبعين دولارا للبرميل، إذ تظهر بيانات تسارع التعافي الاقتصادي الصيني في بداية 2021، مما يدعم الطلب على الطاقة لدى الصين.

 

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.7 بالمئة، إلى 69.69 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:38 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ الخام الأميريي "غرب تكساس الوسيط" 66.10 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.8 بالمئة.

 

وأظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في كانون الثاني وشباط 2021، متجاوزا التوقعات، في حين ارتفع إنتاج مصافي التكرير 15 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

 

وقال سينغ يك تي المحلل لدى شركة الاستشارات الصينية "سيا إنرغي"، إن الصناعات الثقيلة الصينية شهدت نموا قويا، إذ سجل إنتاجها من الأسمنت والصلب والألمنيوم نموا في خانة العشرات بالمقارنة مع مستويات 2019 قبل جائحة كوفيد، مضيفا أن إنتاج وشحن كل تلك المواد يحتاج طاقة.

 

ومما زاد الأسعار دعما، قالت مصادر بقطاع التكرير لوكالة "رويترز" يوم الجمعة الماضي، إن السعودية أكبر مصدر للنفط خفضت إمدادات الخام تحميل أبريل المقبل لما لا يقل عن أربعة مشترين من شمال آسيا بما يصل إلى 15 بالمئة، بينما لبت المتطلبات الشهرية العادية لشركات تكرير هندية.

 

ويأتي خفض الإمدادات في الوقت الذي قررت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد معظم تخفيضات إمداداتها لشهر نيسان المقبل.

المصدر: روسيا اليوم
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