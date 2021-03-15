إقتصاد

مصرف "Creditbank s.a.l" يوضح: لا صحة للكلام عن شراء عملة بالدولار الأميركي

Lebanon 24
15-03-2021 | 15:20
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صدر عن "Creditbank s.a.l" البيان التالي لتوضيح ما ورد في بعض وسائل التواصل الإجتماعي:  

تناولت بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية وبعض وسائل التواصل الاجتماعي خبراً خاطئاً مفاده أن بعض المصارف، وتمّ إدراج اسم بنك Creditbank ضمنها، تقوم بشراء عملة الدولار الأميركي من السوق السوداء. 
يهم إدارة بنك Creditbank التأكيد بأن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة ومخالفة للحقيقة وتجافيها، إذ لم يسبق لبنك Creditbank أن تدخل في السوق الموازي. وهذا ما يثبت أن هذه الأخبار الخاطئة تندرج ضمن خطة مغرضة تخفي نوايا باتت واضحة وتهدف لإلحاق الضرر المعنوي بالبنك وبالقطاع المصرفي بشكل عام وبسمعته ولتضليل الرأي العام عن حقيقة من يقوم بالمضاربة بوجه العملة الوطنية. ولذلك نرفض زجّ اسم بنك Creditbank ضمن هكذا أخبار مفبركة. 
كما تهيب إدارة بنك Creditbank بسائر المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية عدم بث أي خبر يتعلق ببنك Creditbank قبل التأكد من صحته لدى إدارته، وذلك حفاظاً على مصداقيتها وموضوعيتها. 
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