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إقتصاد
دولار السوق الموازية يقترب من عتبة الـ14 ألف ليرة!
Lebanon 24
15-03-2021
|
23:07
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الإثنين ارتفاعاً جديداً حيث تراوح ما بين 13800 و13900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان تراوح صباحاً ما بين 12300 - 12400 ليرة لبنانية.
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