دولار السوق الموازية يقترب من عتبة الـ14 ألف ليرة!

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الإثنين ارتفاعاً جديداً حيث تراوح ما بين 13800 و13900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان تراوح صباحاً ما بين 12300 - 12400 ليرة لبنانية.