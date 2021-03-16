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إقتصاد
سوريا تلحق لبنان وترفع أسعار المحروقات.. هكذا أصبحت
Lebanon 24
16-03-2021
|
07:00
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بعد أسبوع على اتخاذ السلطات اللبنانية قراراً مشابهاً، زادت الحكومة السورية أسعار البنزين المدعوم وغير المدعوم، كما رفعت سعر أسطوانة الغاز المنزلي.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ثلاثة قرارات اليوم قضت برفع سعر مبيع مادة البنزين أوكتان/95/ للمستهلك ليصبح سعر الليتر 2000 ليرة سورية.
وقالت إن السعر الوارد بهذا القرار يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.
كما أصدرت قرارا آخر تضمن تحديد سعر ليتر مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية/ مدعوم وغير مدعوم/ب /750/ ليرة سورية لليتر الواحد، ارتفاعا من 475 ليرة للمدعوم، و675 لغير المدعوم.
ويتضمن السعر الوارد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.
وأوضحت أنه بحسب القرارين يتوجب على أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة.
كما أصدرت الوزارة قرارا برفع سعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي وزن/10/ كغ للمستهلك ليصبح /3850/ ليرة سورية، ارتفاعا من 3000 ليرة.
وكانت الحكومة السورية أقرت قبل نحو شهرين زيادة على أسعار البنزين ليصبح سعر الليتر المدعوم 475 ليرة ارتفاعا من 450 ليرة سورية وغير المدعوم إلى 675 ليرة.
يُذكر أنّ أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها في لبنان أيضاً، إذا ارتفع الأسبوع الماضي، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 1300 ليرة، المازوت 1000 ليرة والغاز 500 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 34800 ليرة.
بنزين 98 أوكتان: 35800 ليرة.
المازوت: 24400 ليرة.
الغاز: 25800 ليرة.
المصدر:
روسيا اليوم
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