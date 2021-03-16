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إقتصاد
مصرف يريد شراء كمية كبيرة من الذهب
Lebanon 24
16-03-2021
|
07:30
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قال محافظ المصرف المركزي البولندي، إن المصرف يريد شراء ما لا يقل عن 100 طن من الذهب قيمتها 5.5 مليار دولار بالأسعار الحالية، بينما يواصل توسيع احتياطياته من المعدن النفيس.
وأضاف آدم جلابينسكي في مقابلة صحفية: "في الوقت الحالي لدينا 229 طنا من الذهب، حوالي نصفها تم شراؤها أثناء وجودي في المنصب".
وتابع قائلا "خلال السنوات القليلة المقبلة نريد شراء ما لا يقل عن 100 طن أخرى من الذهب والاحتفاظ بها في بولندا أيضا".
وعلى مدار السنوات العشر الماضية زادت مصارف مركزية، خصوصا في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وآسيا، مشترياتها من الذهب، معتبرة في الغالب أن ذلك وسيلة لتقليل الاعتماد على أصول مثل الدولار الأمريكي.
المصدر:
وكالات
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