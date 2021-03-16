إقتصاد

السوبرماركت لم يستلموا بضائع اليوم.. ماذا عن الأسعار؟

Lebanon 24
16-03-2021 | 10:00
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كشف نقيب أصحاب السوبرماركت في لبنان نبيل فهد، في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن المورّدين لم يسلّموا السوبرماركت بضائع أمس وصباح اليوم، معلناً أن المخزون قليل بسبب المشكلة المالية وعدم القدرة على الشراء.

 

فهد وإذ أكد أن غالبية السوبرماركت قد فتحت أبوابها اليوم وتستقبل الزبائن، لفت الى أن البعض الذي أقفل أبوابه، اما ليست لديه بضائع للبيع واما متخوف من الإفلاس بسبب سعر صرف الدولار.

 

وأوضح فهد أن التسعير يتم وفق لوائح الأسعار التي تأتي من المورّدين، مشيرا الى أن السوبرماركت تواجه مشكلة تتعلق بالمواد الغذائية المدعومة لان الطلب عليها كبير والبعض يخزنها، فيما البعض الاخر يشتريها بـ"المفرّق" ليهرّبها الى خارج لبنان، طالباً توزيع هذه المواد كمساعدات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

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