إقتصاد

الذهب يصعد.. كم بلغ سعره؟

Lebanon 24
16-03-2021 | 13:00
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون اجتماعا لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي من المرجح أن يبدد المخاوف حيال زيادة التضخم.

 

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1735.76 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1735.90 دولار للأونصة.

 

وقال كونال شاه رئيس الأبحاث لدى "نيرمال بانغ كوموديتيز" في مومباي: "في الوقت الراهن، يربح الذهب بدعم نزول العائدات واستغلال المستثمرين الفرصة لشراء الذهب بأسعار لا تزال منخفضة، مراهنين على أوجه ضبابية على المدى الطويل مثل تراجع أسعار الفائدة وزيادة التضخم".

 

ومن المرجح أن تشير توقعات صناع السياسات في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الاتحادية إلى أن الاقتصاد الأميركي سيتقدم بأسرع وتيرة في عشر سنوات في 2021، وذلك مع تسارع نشاط التطعيم بلقاحات كوفيد-19 وتوزيع حزمة التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار على الأسر.

 

ونزلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، إذ قوض صعود الدولار وزيادة عائدات سندات الخزانة الأميركية الطلب على المعدن الذي لا يدر عائدا.

 

المصدر: روسيا اليوم
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