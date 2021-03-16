إقتصاد

"مياه بيروت وجبل لبنان": إعفاء من غرامات وإمكان تقسيط بدل اشتراك 2021

Lebanon 24
16-03-2021 | 11:57
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أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنه "نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة عمدت الى إصدار القرارات التالية:

1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2020 وما قبله بنسبة (85%) لغاية 31 كانون الاول 2021.

2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2021 لفترة اقصاها كانون الاول 2023.

3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الاول 2023.

4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
- (60%) لاشتراكات المياه بالعيار.
- (78%) لاشتراكات المياه بالعداد.

5- تخفيض بدل تغيير اسماء المشتركين بنسبة (90%).

كما أعلنت المؤسسة أنه تحسسا منها للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عن إمكان تقسيط بدل اشتراك المياه لعام 2021 كالتالي:
1- على أربع دفعات:
الاولى: قبل 31 آذار 2021
الثانية: قبل 31 ايار 2021
الثالثة: قبل 31 تموز 2021
الرابعة: قبل نهاية عام 2021

2- على ثلاث دفعات:
الاولى : قبل 30 نيسان 2021
الثانية: قبل 31 تموز 2021
الثالثة: قبل نهاية عام 2021

3- على دفعتين:
الاولى: قبل 31 تموز 2021
الثانية: قبل نهاية عام 2021".
 
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