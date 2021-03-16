هل تشهد اميركا أكبر زيادة ضريبية منذ عام 1993؟

يخطط الرئيس جو بايدن لفرض أول زيادة ضريبية فيدرالية كبيرة منذ عام 1993، وذلك للمساعدة في دفع تكاليف البرنامج الاقتصادي طويل الأمد، والمصمم من أجل متابعة قانون الإغاثة من كورونا، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.وعلى عكس قانون التحفيز المالي للتعامل مع تأثير وباء كورونا والبالغ 1.9 تريليون دولار، فإن المبادرة القادمة، والتي من المتوقع أن تكون أكبر، لن تعتمد فقط على الدين الحكومي كمصدر للتمويل. وبينما كان من الواضح دوماً أن الزيادات الضريبية ستكون إحدى المكونات، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إنه يجب سداد جزء على الأقل من مشروع القانون القادم، مشيرة حينها إلى ارتفاع معدلات تسديد ذلك الجزء. ويقوم المستشارون الرئيسيون حالياً بتحضير حزمة من التدابير.ومع كل إعفاء أو خصم ضريبي، والمدعوم عادة من قبل مجموعات ضغط خاصة بكليهما، يعد العبث بالمعدلات أمراً محفوفاً بالمخاطر السياسية. وهذا يساعد في تفسير سبب تميز الإصلاح الشامل الذي أجراه بيل كلينتون عام 1993 عن بقية التعديلات المتواضعة التي تم إجراؤها منذ ذلك الحين.وبالنسبة لإدارة بايدن، فإن التغييرات المخطط لها تعد فرصة، ليس فقط لتمويل المبادرات الرئيسة مثل البنية التحتية والمناخ والمساعدة الموسعة للأمريكيين الأفقر، وإنما أيضاً لمعالجة عدم التكافؤ في النظام الضريبي نفسه، الذي طالما جادل الديمقراطيون بشأنه. وستختبر هذه الخطة قدرة بايدن على استمالة الجمهوريين والديمقراطيين وحثهم على البقاء موحدين.وقالت سارة بيانكي، رئيسة السياسة العامة الأمريكية في "إيفيركور آي اس آي" والمساعدة الاقتصادية السابقة لبايدن: "لطالما كانت نظرته الكاملة تتمحور حول اعتقاد الأمريكيين بأن السياسة الضريبية يجب أن تكون عادلة، ولقد نظر إلى جميع خيارات سياسته من خلال تلك النظرة. ولهذا السبب ينصب التركيز على معالجة عدم المساواة في المعاملة بين العمل والثروة".وبينما رفض البيت الأبيض اقتراح السيناتور الديموقراطية التقدمية إليزابيث وارين بشأن فرض ضريبة ثروة صريحة، فإن تفكير الإدارة الحالي يستهدف الأثرياء.ومن المتوقع أن يقترح البيت الأبيض مجموعة من الزيادات الضريبية، والتي تعكس في الغالب مقترحات حملة بايدن لعام 2020، وفقاً لأربعة مصادر مطلعة على المناقشات.وقالت المصادر المطلعة على الخطة إنه من المرجح أن تشمل الزيادات الضريبية المدرجة في أي من البنى التحتية الأوسع وحزمة الوظائف، إلغاء أجزاء من قانون الضرائب لعام 2017 الصادر عن الرئيس دونالد ترمب والذي أفاد الشركات والأثرياء، بالإضافة إلى إجراء تغييرات أخرى لجعل قانون الضرائب أكثر تقدمية.