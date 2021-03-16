16
o
بيروت
19
o
طرابلس
11
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
في العراق... معدلات الفقر الى انخفاض
Lebanon 24
16-03-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، انخفاض معدَّلات الفقر في البلاد الى 25%، في النصف الثاني من العام الماضي 2020، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وقال المتحدِّث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إنَّ "المؤشرات المتوفِّرة حول معدَّلات الفقر في البلاد وفق آخر دراسة، بالتعاون مع البنك الدولي في النصف الثاني من العام 2020، بلغت 24.8% أي نحو 25%"، وقدّر عدد الفقراء في العراق بأقل من 10 ملايين شخص.
ووفقاً لحسابات "الشرق"، فإنَّ نحو 2.8 مليون عراقي خرجوا من براثن الفقر في النصف الثاني من العام الماضي، فقد سبق أن أعلنت وزارة التخطيط العراقية في يناير الماضي أنَّ عدد السكان بلغ 40 مليون، و150 ألف شخص في العام 2020، موزعين بواقع 50.5% رجال، و49.5 % نساء.
وبحسب المتحدِّث باسم وزارة التخطيط، تسبَّبت المرحلة الأولى لظهور جائحة كورونا في النصف الأول من العام الماضي في ارتفاع نسبة الفقر الى 31.7% أي نحو 32%، إلّا أنها عادت الى الانخفاض بفضل الإجراءات المتخذة والمتمثلة برفع حظر التجوال وعودة العمل والأنشطة لوضعها الطبيعي ،التي أدت الى انحسار نسبة الفقر الى 25%.
معاناة العراق مع كورونا وانهيار النفط
وعانى اقتصاد العراق منذ انهيار أسعار النفط العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تكافح البلاد لتغطية تكاليفها ومنع تفاقم المصاعب على نطاق واسع، ومن المنتظر أن تستفيد من الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية العام الجاري بنحو 33% ليتداول أعلى 68 دولاراً للبرميل.
وسبق أن قال وزير المالية علي علاوي إن عجز ميزانية العراق قد يتقلص بنسبة 25٪ هذا العام إذا ظلت أسعار النفط حول مستوياتها الحالية البالغة 55 دولاراً للبرميل.
ودخل العراق في العراق محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لدعم اقتصاده المتعثر، حيث تتوقع وزارة المالية عجزا في موازنة 2021 يبلغ 71 تريليون دينار (49 مليار دولار).
كانت حكومة العراق قد اقترضت أكثر من 25 مليار دولار العام الماضي 2020 من البنك المركزي، لدفع رواتب القطاع العام وتلبية المتطلبات المالية الأخرى.
وفي ديسمبر الماضي، خفضت العراق قيمة العملة للمرة الأولى منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، بنسبة 23% لتقليل الضغط على المالية العامة، في الوقت الذي تحاول فيه تأمين مساعدات خارجية بمليارات الدولارات.
وقدّر صندوق النقد الدولي معدل انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 11% خلال العام الماضي 2020، مقابل تقديرات سابقة بانكماش بنسبة 12.1%، ليسجل بذلك أكبر نسبة انكماش بين أعضاء "أوبك" الخاضعين للحدود القصوى للإنتاج.
تابع
الأكثر قراءة
هذا ما يقوله قائد الجيش عن رئيس الجمهورية
Lebanon 24
هذا ما يقوله قائد الجيش عن رئيس الجمهورية
06:44 | 2021-03-16
16/03/2021 06:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطيم سوبرماركت ومواطنون عالقون في سياراتهم بينهم مرضى.. هذا ما يحصل في شوارع بيروت (فيديو)
Lebanon 24
تحطيم سوبرماركت ومواطنون عالقون في سياراتهم بينهم مرضى.. هذا ما يحصل في شوارع بيروت (فيديو)
16:32 | 2021-03-16
16/03/2021 04:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير.. تبدو مختلفة! (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير.. تبدو مختلفة! (صور)
09:00 | 2021-03-16
16/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. تخطى الـ 14 ألف ليرة!
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. تخطى الـ 14 ألف ليرة!
11:15 | 2021-03-16
16/03/2021 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:45 | 2021-03-16
16/03/2021 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:00 | 2021-03-16
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
20:14 | 2021-03-16
دبوسي طلب من دياب العودة عن قرار إغلاق مكاتب الصيرفة الرسمية
20:04 | 2021-03-16
ما صحة مجيء 10 صهاريج بنزين من إيران إلى لبنان؟
19:00 | 2021-03-16
هل تشهد اميركا أكبر زيادة ضريبية منذ عام 1993؟
17:45 | 2021-03-16
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
15:00 | 2021-03-16
ليبيا تعود الى لعبة النفط... فكيف سيتأثر السوق؟
فيديو
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
21:00 | 2021-03-15
17/03/2021 02:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
21:00 | 2021-03-15
17/03/2021 02:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
23:00 | 2021-03-14
17/03/2021 02:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact