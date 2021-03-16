إقتصاد

نقابات العمال والمستخدمين: لحلول تحافظ على الضمان الاجتماعي واموال المضمونين

Lebanon 24
16-03-2021 | 12:48
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أشار الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol، في بيان الى "اننا كنا قد حذرنا مرارا وتكرارا من الوضع الذي وصل اليه الضمان الاجتماعي، وهذا ما كان يخطط له من قبل السلطة والطغمة المالية المتآمرين على الضمان الاجتماعي، والتي لم تسمع الصرخات المتتالية منا ومن غيرنا ومن القوى النقابية للعمل على حماية الضمان الأجتماعي".

وقال:"ان عدم تشكيل مجلس إدارة فعال ومن أصحاب الخبرة وأصحاب العلاقة والممثلين الحقيقين للعمال قد أوصلنا الى الهاوية"، لافتا الى ان "ما تعرض له الضمان والمضمونون سابقا أثر في إنهيار الليرة خلال الحرب الأهلية وبعدها، ويتكرر اليوم من خلال عدم حماية أموال المضمونين والضمان من هذه السلطة"، لافتا الى "ان عدم دفع الدولة المتوجبات عليها التي ناهزت 4.500 مليار هي سبب أساسي في إنهيار الضمان".

وتابع:"نعلن وقوفنا الى جانب نقابة موظفي الضمان بمطالبهم المحقة، ونطالب مجلس إدارة الضمان وإدارة الضمان الأجتماعي بالعمل فورا على حل الأزمة وإيجاد الحلول التي تضمن الحفاظ على الضمان الأجتماعي وعلى اموال المضمونين وحماية الضمان الأجتماعي وتقديماته" وندعو "القوى النقابية والعمالية، وخصوصا العمال المضمونين، الى بدء التحرك دفاعا عن الضمان الأجتماعي وأموال المضمونين للحفاظ على قيمة التعويضات وتعزيز التقديمات وتوسيعها".
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