إقتصاد

كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

Lebanon 24
16-03-2021 | 17:45
A-
A+
Doc-P-803719-637515137046017055.jpg
Doc-P-803719-637515137046017055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم الثلاثاء ارتفاعاً في السوق الموازية إذا تراوح ما بين 14500 و 14600 ليرة للدولار الواحد.
 

ومع ارتفاع الدولار الجنوني تشهد مناطق عدة تحركات احتجاجية وقطع طرق وإحراق دواليب.

 
 
مواضيع ذات صلة
تخوّف من انفجار اقتصادي في ظل تفلّت سعر صرف الدولار
lebanon 24
16/03/2021 18:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
خبير اقتصادي يكشف: الدولار الى 16 الف ليرة في نهاية آذار!
lebanon 24
16/03/2021 18:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
خبير اقتصادي: ارتفاع سعر الدولار مستمر لهذا السبب
lebanon 24
16/03/2021 18:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي لـ"صوت كل لبنان": عاملان يلعبان دورا بتحديد سعر صرف الدولار وهما العامل النفسي عند اللبنانيين والعامل التقني
lebanon 24
16/03/2021 18:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

اقتصاد

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2021-03-16
13:25 | 2021-03-16
13:00 | 2021-03-16
12:48 | 2021-03-16
12:00 | 2021-03-16
11:57 | 2021-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website