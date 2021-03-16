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إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
16-03-2021
|
17:45
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سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم الثلاثاء ارتفاعاً في السوق الموازية إذا تراوح ما بين 14500 و 14600 ليرة للدولار الواحد.
ومع ارتفاع الدولار الجنوني تشهد مناطق عدة تحركات احتجاجية وقطع طرق وإحراق دواليب.
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