كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم الثلاثاء ارتفاعاً في السوق الموازية إذا تراوح ما بين 14500 و 14600 ليرة للدولار الواحد.

ومع ارتفاع الدولار الجنوني تشهد مناطق عدة تحركات احتجاجية وقطع طرق وإحراق دواليب.