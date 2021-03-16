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إقتصاد
ما صحة مجيء 10 صهاريج بنزين من إيران إلى لبنان؟
Lebanon 24
16-03-2021
|
20:04
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علقت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه ببيان، على "الخبر الذي ورد على موقع الجمارك العراقية عن تسهيل مرور 10 صهاريج محملة بمادة البنزين قادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمساعدة لدولة لبنان"، موضحة أن "لا علم لها بهذا الأمر، وأنها لم تستلم أي طلب للاستحصال على إجازة استيراد لمادة البنزين بواسطة الصهاريج كونها هي المرجع الصالح لمنح هكذا إجازات حسب القوانين المرعية الإجراء".
المصدر: الوكالة الوطنية
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