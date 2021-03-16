دبوسي طلب من دياب العودة عن قرار إغلاق مكاتب الصيرفة الرسمية

وجه رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي كتابا الى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب حول التأثير السلبي لقرار إغلاق مكاتب الصيرفة الرسمية على الوضع الاقتصادي، مطالبا ب"ضرورة العودة عنه حرصا على ما تبقى من الحركة الاقتصادية".