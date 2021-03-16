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إقتصاد
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
16-03-2021
|
23:00
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء إنخفاضاً تدريجياً، حيث تراوح ما بين 13750 و13850 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن وصل ظهراً ما بين 15000 و15100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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