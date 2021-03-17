إقتصاد

سفر بالهوية فقط.. بين تركيا وهذا البلد!

Lebanon 24
17-03-2021 | 08:00
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أعلنت المديرية العامة للأمن في تركيا بدء تطبيق السفر بين أذربيجان وتركيا بالبطاقة الشخصية اعتبارا من نيسان القادم.

وأشارت المديرية في بيانها الثلاثاء إلى أن مواطني البلدين سيتمكنوا من تبادل الزيارات دون الحاجة لجواز السفر اعتبارا من 1 نيسان الجاري.

وأكدت أن هذا الإجراء يرافقه رفع مدة الإقامة من 30 يوما إلى 90.

وفي كانون الأول الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن البروتوكول الموقع مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف سيتيح حرية السفر بالبطاقات الشخصية بين البلدين.

وهنأ تشاووش أوغلو مواطني بلاده ومواطني أذربيجان بهذه المناسبة، وأكد أن ذلك يتماشى مع مفهوم شعب واحد في بلدين.

يذكر أن تركيا لديها اتفاقيات مماثلة لحرية التنقل بالبطاقات الشخصية مع جمهورية شمال قبرص التركية، وأوكرانيا، ومولدوفا، وجورجيا.
المصدر: الاناضول
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