إقتصاد

الأسد يرفع أجور العاملين بهذا المجال (صورة)

Lebanon 24
17-03-2021 | 10:00
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي برفع أجور الساعات التدريسية للمكلفين بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والثانوي، ومدارس ومراكز التدريب المهني.

وحسب "سانا" فإن الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم 88 لعام 2021 القاضي برفع أجور الساعات التدريسية للمكلفين بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والثانوي وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء كانوا من داخل الملاك أم من خارجه وذلك وفقا للشهادة العلمية التي يحملونها.
 

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