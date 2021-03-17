إقتصاد

البنزين سيرتفع 3000 ليرة.. انتظروا جدول اسعار المحروقات

Lebanon 24
17-03-2021 | 09:48
A-
A+
Doc-P-803904-637515668289577496.jpg
Doc-P-803904-637515668289577496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مصدر مطلع لـ"لبنان 24" أن جدول أسعار المحروقات لم يصدر حتى الساعة، لافتاً الى أن مفاوضات حصلت طيلة الليل مع حدوث بلبلة كبيرة بانتظار انتهاء الاجتماع الذي سيعقد مع وزير الطاقة ريمون غجر والذي ينتهي عند الساعة 11:30 ليصدر من بعده الجدول.

وأشار المصدر الى أن سقف ارتفاع صفيحة البنزين سيكون 3000 ليرة بحدّ أقصى.

وكان ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا قد أوضح للوكالة الوطنية للاعلام أن "هناك تأخيرا في إصدار جدول اسعار المحروقات اليوم بسبب الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، والتشاور قائم حول حل يرضي المواطن الذي لم يعد يحتمل الغلاء الحاصل من جهة، وقطاع النفط الذي لم يعد يحتمل الخسائر بسبب ارتفاع سعر الدولار".

وأشار إلى أن "هناك اجتماعا سيعقد في وزارة الطاقة عند العاشرة من قبل الظهر، للبحث في الموضوع مع الوزير في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر والمديرية العامة للنفط.

على صعيد متصل، امتنعت المحطات في طرابلس عن تعبئة الوقود مؤقتا لحين تغيير تسعيرة الوقود الاسبوعية. في حين تشهد بعض محطات الوقود التي فتحت ابوابها زحمة وضغط كبير من قبل المواطنين الذين ينتظرون اعادة فتح المحطات لتعبئة سياراتهم.











تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:45 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2021-03-17
10:00 | 2021-03-17
09:14 | 2021-03-17
08:00 | 2021-03-17
07:00 | 2021-03-17
06:56 | 2021-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website