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إقتصاد
البنزين سيرتفع 3000 ليرة.. انتظروا جدول اسعار المحروقات
Lebanon 24
17-03-2021
|
09:48
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أفاد مصدر مطلع لـ"لبنان 24" أن جدول أسعار المحروقات لم يصدر حتى الساعة، لافتاً الى أن مفاوضات حصلت طيلة الليل مع حدوث بلبلة كبيرة بانتظار انتهاء الاجتماع الذي سيعقد مع وزير الطاقة ريمون غجر والذي ينتهي عند الساعة 11:30 ليصدر من بعده الجدول.
وأشار المصدر الى أن سقف ارتفاع صفيحة البنزين سيكون 3000 ليرة بحدّ أقصى.
وكان ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا قد أوضح للوكالة الوطنية للاعلام أن "هناك تأخيرا في إصدار جدول اسعار المحروقات اليوم بسبب الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، والتشاور قائم حول حل يرضي المواطن الذي لم يعد يحتمل الغلاء الحاصل من جهة، وقطاع النفط الذي لم يعد يحتمل الخسائر بسبب ارتفاع سعر الدولار".
وأشار إلى أن "هناك اجتماعا سيعقد في وزارة الطاقة عند العاشرة من قبل الظهر، للبحث في الموضوع مع الوزير في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر والمديرية العامة للنفط.
على صعيد متصل، امتنعت المحطات في طرابلس عن تعبئة الوقود مؤقتا لحين تغيير تسعيرة الوقود الاسبوعية. في حين تشهد بعض محطات الوقود التي فتحت ابوابها زحمة وضغط كبير من قبل المواطنين الذين ينتظرون اعادة فتح المحطات لتعبئة سياراتهم.
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