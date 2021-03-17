خبير اقتصادي يدعو المواطنين لتخزين المواد الغذائية!

حذّر الخبير الاقتصادي لويس حبيقة من خطورة الوضع في لبنان، داعيا المواطنين الى تخزين حاجتهم من المواد الغذائية والحرص على أوضاعهم المالية.

حبيقة اسف عبر "صوت كل لبنان" للأوضاع المعيشية التي وصل اليها اللبناني في ظل عدم اكتراث المسؤولين، مشيرا الى حالة الضياع السياسي والاقتصادي والفكري المقلقة.

وعن حديث وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني حول اعتماد سعر صرف مرن للدولار أوضح حبيقة انها مسؤولية حاكم مصرف لبنان

وقد يتم اعتماد سعر المنصة اي 3900 او أي سعر آخر يصل الى عتبة الخمسة آلاف ليرة لكن يُنتظر التوقيت المناسب ووضوح الرؤية حول تثبيت سعر الدولار.