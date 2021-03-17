إرتفاع كبير بأسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

أعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا عبر "الوكالة الوطنية للاعلام"، جدول أسعار المحروقات لهذا الاسبوع، كالآتي:المازوت الديزل 27,700 ليرة وكانت 24,400 ليرة، اي ارتفع 3300 ليرةالبنزين 95: 38,900 ليرة وكانت 34,800 ليرة، اي ارتفع 4100 ليرةالبنزين98: 40000 ليرة وكانت 35,800 ليرة، اي ارتفع 4200 ليرة.