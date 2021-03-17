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إقتصاد
إرتفاع كبير بأسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
17-03-2021
|
11:04
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أعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا عبر "الوكالة الوطنية للاعلام"، جدول أسعار المحروقات لهذا الاسبوع، كالآتي:
المازوت الديزل 27,700 ليرة وكانت 24,400 ليرة، اي ارتفع 3300 ليرة
البنزين 95: 38,900 ليرة وكانت 34,800 ليرة، اي ارتفع 4100 ليرة
البنزين98: 40000 ليرة وكانت 35,800 ليرة، اي ارتفع 4200 ليرة.
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