إقتصاد

النفط يصعد مع تراجع مخزونات الخام الأميركية

Lebanon 24
17-03-2021 | 12:00
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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.54% إلى 68.76 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي بنسبة 0.60% إلى 65.19 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط على مدى الأيام القليلة الفائتة، إذ توقف المزيد من الدول الأوروبية التحصين من كوفيد-19 بسبب مخاوف إزاء آثار جانبية خطيرة محتملة، مما قد يبطئ تعافي الطلب على الوقود.

وقال بنك "إيه إن زد"، في مذكرة بحثية، إنه بينما ينمو الطلب في الهند والولايات المتحدة، فإنه ما زال يعتريه الضعف في أوروبا، مشيرا إلى أن استهلاك الوقود البري في فرنسا انخفض 10.8% في شباط الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفي مؤشر إيجابي، انخفضت مخزونات الخام الأميركية مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 آذار الجاري، وفقا لمصادر تجارية تستند إلى بيانات من معهد البترول الأميركي. وكان محللون توقعوا زيادة ثلاثة ملايين برميل.

في الوقت ذاته، انخفضت مخزونات البنزين بأقل من المتوقع، لتتراجع 926 ألف برميل مقارنة مع تقديرات بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.
المصدر: روسيا اليوم
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