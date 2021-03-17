من هم أغنى أثرياء روسيا في المستقبل؟

قالت مجلة Forbes، إن رجل الأعمال الروسي أوليغ تينكوف مؤسس مصرف Tinkoff Bank وأكبر مالك لأسهمه، قام بتحديد أغنى أثرياء روسيا في المستقبل.وذكرت المجلة، أنه وفقا لرجل الأعمال، سيشغل المراكز الثلاثة الأولى في قائمة أغنى أثرياء روسيا في المستقبل، مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي" وماسنجر "تيليغرلم" بافيل دوروف، ومؤسس خدمة Revolut البريطانية نيكولاي ستورونسكي، وكذلك الأخوان إيغور وديمتري بوخمان، اللذان أسسا شركة تصميم تطبيقات الهاتف المحمول Playrix.وقال تينكوف: "ثلاثة من أصحاب المليارات في المستقبل: دوروف وستورونسكي والأخوان بوخمان. لكنني لا أعرف كيفية توزعهم على المراكز الثلاثة الأولى".وأشارت المجلة، إلى أن جميع أعضاء قائمة تينكوف هم حاليا من أصحاب المليارات. ووفقا لها، تبلغ ثروة دوروف 3.4 مليار دولار، وثروة ستورونسكي 1.1 مليار دولار، وثروة الأخوين بوخمانوف 3.1 مليار دولار لكل منهما.