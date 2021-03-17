إقتصاد

مع تحليق الدولار.. سعر جنوني للجلاب (صورة)

Lebanon 24
17-03-2021 | 11:50
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بالتزامن مع جنون الدولار، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسعر غالون لمشروب الجلاب. 
 
 
 
وبحسب ما تشير الصورة، فإن سعر الغالون بلغ 58 ألف ليرة لبنانية. 
 
يُذكر أنّ الدولار تجاوز 15 ألف ليرة في السوق الموازية. 
 
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