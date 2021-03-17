إقتصاد

سعر جديد لقارورة الغاز.. كم بلغ؟

Lebanon 24
17-03-2021 | 12:26
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أعلنت المديرية العامة للنفط في بيان، أن سعر قارورة الغاز أصبح 28,100.
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قارورة الغاز

اقتصاد

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