بوادر انفراج في أزمة المحروقات جنوبا.. المباشرة بتسليم البنزين من حصة الجيش

يتوقع ان تشهد أزمة المحروقات جنوبا انفراجا بدءا من بعد ظهر اليوم مع بدء مصفاة الزهراني بتسليم اكثر من مليوني ليتر من البنزين من حصة الجيش اللبناني الذي سبق واعلن امس انه " أمن 2 مليون ومئة الف ليتر من احتياطي مخزونه من المحروقات في مصفاة الزهراني لتوزيعها على المحطات في الجنوب لتأمين احتياجات المواطنين". علما ان المصفاة تقوم ايضا بتسليم الكميات الاسبوعية من الديزل والتي تسلم عادة يومي الأربعاء والخميس من كل اسبوع.