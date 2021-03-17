إقتصاد

بوادر انفراج في أزمة المحروقات جنوبا.. المباشرة بتسليم البنزين من حصة الجيش

Lebanon 24
17-03-2021 | 12:44
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يتوقع ان تشهد أزمة المحروقات جنوبا انفراجا بدءا من بعد ظهر اليوم مع بدء مصفاة الزهراني بتسليم اكثر من مليوني ليتر من البنزين من حصة الجيش اللبناني الذي سبق واعلن امس انه  " أمن 2 مليون ومئة الف ليتر من احتياطي مخزونه من المحروقات في مصفاة الزهراني لتوزيعها على المحطات في الجنوب لتأمين احتياجات المواطنين". علما ان المصفاة تقوم ايضا بتسليم الكميات الاسبوعية من الديزل والتي تسلم عادة يومي الأربعاء والخميس من كل اسبوع.
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