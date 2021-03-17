إقتصاد

الأسمر عرض مع مشرفية أوضاع العاملين ببرنامج للأمم المتحدة بعد توقفهم عن العمل

Lebanon 24
17-03-2021 | 14:11
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أعلن الاتحاد العمالي العام في بيان اليوم، أن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر اجتمع أمس مع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور رمزي مشرفية في حضور وفد يمثل العاملين في برنامج الأمم المتحدة "للأسر الأكثر فقرا". ولفت الاتحاد الى أنه "جرى البحث في المطالب والقضايا المتعلقة بهؤلاء العاملين والتي أدت الى توقفهم عن العمل".

وأشار الى أنه تم "الاتفاق على التالي: تأكيد معالي الوزير على أنه قام ويقوم بكامل المهام والواجبات لجهة المستحقات المالية والحفاظ على الموظفين وحقوقهم واستمرارية عملهم في البرنامج، العمل على دفع تعويضات بدل النقل المستحقة، تحسين بدل الاستمارات والرواتب، انتساب العاملين في برنامج الأسر الأكثر فقراً الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد أن بدأت الإجراءات القانونية لذلك، والاستفادة القصوى من جميع الطاقات المتوفرة لدى العاملين والاستعانة بها لناحية المشروع الذي يجري الإعداد له في برنامج البنك الدولي".


وختم: "بعدما شكر المجتمعون لمعالي الوزير جهوده وتجاوبه جرى الاتفاق على متابعة التواصل لتحقيق هذه الغايات".
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